Закупочные цены на рынке свиней стабилизировались: сколько стоит свинина

В первой половине июня в Украине наблюдается стабилизация цен на рынке живца свиней убойных кондиций. Цены на живец на этой неделе в основном колебались в пределах 92–94 грн за килограмм, хотя присутствуют как более высокие, так и более низкие предложения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины".

По словам экспертов, первые торги лета завершились постоянством котировок для большинства операторов или небольшой коррекцией на 0,5–1 грн/кг для отдельных игроков рынка. Благодаря положительному изменению цен на Востоке и Юге, где недостаток живца ощущается острее, среднерыночная отметка остановилась на уровне 92,8 грн/кг, что на 0,3% выше недели ранее.

Кроме того, Зеленые праздники прошли для рынка мяса прошли практически незаметно. Мясопереработчики в большинстве своем не ожидают всплесков потребительской активности в ближайшее время. Часть надеется, что улучшение погодных условий и приближение сезона отпусков позволит оживить торговлю и избежать отказов или возвратов конечного звена реализации.

"Вместе с тем, заготовители готовятся к усилению давления сезонных факторов на предложение свинины. Хотя отзывы и настроения представителей переработки пока отличаются, большинство склонны считать, что цены закупки на грядущих торгах не изменятся, ведь стабильно малоактивную реализацию сбалансирует сдержанное предложение кондиционного живца", — отметили аналитики.

Напомним, в конце мая ценовой коридор на мясо свиней был в пределах 92–93 грн/кг. В то же время, средневзвешенная цена несколько снизилась — на 0,6%, до 92,7 грн/кг. Основной причиной явилась коррекция максимальных ценовых предложений.