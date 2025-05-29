На рынке черенка свиней наблюдается ограниченное предложение: сколько стоит свинина

В конце мая в Украине наблюдается стабилизация и консолидация цен на рынке живца свиней убойных кондиций.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины".

Ценовой коридор остался в пределах 92–93 грн/кг, как и на прошлой неделе. В то же время, средневзвешенная цена несколько снизилась — на 0,6%, до 92,7 грн/кг. Основная причина – коррекция максимальных ценовых предложений.

Представители мясоперерабатывающей отрасли также подтверждают относительное постоянство отпускных цен на свинину. В последние недели торговля остается вялой, а спрос на свинину фактически соответствует предложению. Такой баланс позволяет аналитикам ожидать сохранения текущих цен и в начале лета.

Вместе с тем заготовители отмечают, что объемы живца на рынке остаются ограниченными. Это заставляет закупать животных на более крупных территориях, не ограничиваясь соседними областями. По их мнению, улучшение погодных условий может стать толчком к восстановлению более ранних, более высоких ценовых уровней.

С начала года импорт охлажденного и мороженого мяса свиней превзошли совокупный импорт за IV квартал 2024 года. В целом Украина импортировала около 323 тонн свинины, что более чем в два раза превышает объемы поставок за октябрь-декабрь прошлого года.