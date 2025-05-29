На ринку живця свиней спостерігається обмежена пропозиція: скільки коштує свинина

Наприкінці травня в Україні спостерігається стабілізація та консолідація цін на ринку живця свиней забійних кондицій.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Асоціації "Свинарі України".

Ціновий коридор лишився у межах 92–93 грн/кг, як і минулого тижня. Водночас середньозважена ціна дещо знизилася — на 0,6%, до 92,7 грн/кг. Основна причина — корекція максимальних цінових пропозицій.

Представники м’ясопереробної галузі також підтверджують відносну сталість відпускних цін на свинину. Останніми тижнями торгівля залишається млявою, а попит на свинину фактично відповідає пропозиції. Такий баланс дозволяє аналітикам очікувати збереження поточних цін і на початку літа.

Разом із тим, заготівельники зазначають, що обсяги живця на ринку залишаються обмеженими. Це змушує закуповувати тварин на більших територіях, не обмежуючись сусідніми областями. На їхню думку, покращення погодних умов може стати поштовхом до відновлення попередніх, вищих цінових рівнів.

Додамо, що з початку року імпорт охолодженого та мороженого м’яса свиней перевершили сукупний імпорт за IV квартал 2024 року. Загалом Україна імпортувала близько 323 тонн свинини, що більш ніж удвічі перевищує обсяги постачань за жовтень-грудень минулого року.