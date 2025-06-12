Закупівельні ціни на ринку живця свиней стабілізувалися: скільки коштує свинина

У першій половині червня в Україні спостерігається стабілізація цін на ринку живця свиней забійних кондицій. Ціни на живець цього тижня здебільшого коливалися в межах 92–94 грн за кілограм, хоча присутні як вищі, так і нижчі пропозиції.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків Асоціації "Свинарі України".

За словами експертів, перші торги літа завершилися сталістю котирувань для більшості операторів чи незначною корекцією на 0,5–1 грн/кг для окремих гравців ринку. Завдяки позитивній зміні цін на Сході та Півдні, де нестача живця відчувається гостріше, середньоринкова позначка зупинилася на рівні 92,8 грн/кг, що на 0,3% вище ніж тижнем раніше.

Крім того, Зелені свята пройшли для ринку м'яса минули практично непомітно. М’ясопереробники здебільшого не очікують сплесків споживчої активності найближчим часом. Частина з них сподівається, що покращення погодних умов та наближення сезону відпусток дозволить пожвавити торгівлю та уникнути відмов або повернень кінцевої ланки реалізації.

"Разом із тим, заготівельники готуються до посилення тиску сезонних факторів на пропозицію свинини. Хоча відгуки та настрої представників переробки наразі різняться, більшість схильні вважати, що ціни закупівлі на прийдешніх торгах не зміняться, адже стабільно малоактивну реалізацію збалансовує стримана пропозиція кондиційного живця", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, наприкінці травня ціновий коридор на м’ясо живня свиней був у межах 92–93 грн/кг. Водночас середньозважена ціна дещо знизилася — на 0,6%, до 92,7 грн/кг. Основною причиною стала корекція максимальних цінових пропозицій.