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Пропозиція обмежена: закупівельні ціни на ринку живця свиней пішли вгору

свиня
Ціни на ринку живця свиней пішли вгору. / Freepik

Закупівельні ціни на свиней забійних кондицій продовжують зростати вже третій тиждень поспіль. Основні партії цього тижня закуповують по 95–98 грн за кілограм, а середня ринкова ціна сягнула 95,7 грн (+1,3%), хоча є інформація про вищі ціни як на промислових кондиційних тварин, так і на "домашніх" свиней вищої вгодованості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Асоціації "Свинарі України".

Середня ринкова позначка цього тижня склала 95,7 грн/кг, що на 1,3% перевищує її попередній рівень.

"М'ясопереробники коментують, що наявної пропозиції свинини вистачає "впритул", можливість знайти кондиційну свинину на додаткові замовлення відсутня, тож конкуренція наразі відчувається не тільки при реалізації продукції, а й на етапі заготівлі", — зазначили в Асоціації.

Обмежена сезонна пропозиція та загальне скорочення обсягів вирощування лише підсилюють конкуренцію на ринку. Переробники вже відчувають дефіцит кондиційної сировини. Трейдери прогнозують "повзучу" позитивну цінову динаміку. Ціни на живець зростатимуть щонайменше на 1 грн/кг на тиждень.

Фахівці зазначають, що поточна активність торгівлі свининою коливаються між "стабільно" та "стабільно мляво", проте основним чинником, що наразі впливає на ціноутворення, залишається те, що сезонне скорочення пропозиції наклалося на загальне зменшення обсягів вирощування свинини.

Нагадаємо, у першій половині червня в Україні спостерігається стабілізація цін на ринку живця свиней забійних кондицій. Ціни на живець цього тижня здебільшого коливалися в межах 92–94 грн за кілограм, хоча присутні як вищі, так і нижчі пропозиції.

Автор:
Тетяна Ковальчук