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Офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025-го

офис, бизнес-центр 101 Tower
Во время войны были повреждены такие офисные объекты, как 101 Tower, Toronto-Kyiv, LUWR, Retroville, Artem, Grand и другие. / Delo.ua

На рынке офисной недвижимости впервые зафиксировано отрицательное предложение и форсмажорный спрос: бизнес-центры потеряли больше площадей, чем поступило новых помещений.

В первой полупечи 2025 года офисный рынок Киева понес наибольший ущерб от массированных обстрелов за время войны. От огня пострадали 3% всех площадей, в то время как всего за время войны рынок потерял 6% помещений бизнес-центров, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследования от CBRE Ukraine.

Общее предложение офисного рынка Киева, по данным компании, сегодня составляет 2,1 млн. кв.

"Рынок впервые столкнулся с отрицательным предложением. Такого еще не было, и в связи с войной это произошло, когда на рынке объекты не только добавляются, но и вычитаются. Уменьшение предложения влияет на общую ситуацию на рынке", - подчеркнула старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine Анастасия Качан.   во время заседания Business Club КБУ.

Фото 2 — Офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025-го
В 2025 году бизнес-центры потеряли 20 тысяч кв. метров в результате обстрелов. Инфографика: CBRE Ukraine

В абсолютных числах, по подсчетам CBRE Ukraine, выпавшее с рынка в первом полугодии этого года предложение составляет 20 тысяч кв. метров.

Среди пострадавших с начала полномасштабного вторжения объектов в CBRE назвали: 101 Tower, Toronto-Kyiv, LUWR, Retroville, Artem, Grand и другие. Однако есть и другие, которые не афишируют потери с точки зрения безопасности для бизнеса.

"Эти бизнес центры не демонстрировали 100% заполненность, однако там размещалось около 20 тыс. кв.м офисов компаний. Мы понимаем, что эти игроки позже сформировали форс-мажорный, ситуативный спрос. Таким образом, в 1 полугодии 2025 года доля вынужденного спроса, вызванных попаданий составила 19%", - объяснила Качан.

Фото 3 — Офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025-го
В 2025 году спрос на аренду в бизнес-центрах вырос из-за утраченных площадей в результате обстрелов. Инфографика: CBRE Ukraine

Благодаря вынужденным переездам из поврежденных БЦ спрос за I полугодие 2025-го на офисном рынке несколько вырос.

23 июня Delo.ua писало о попадании в офис "Сырного королевства". По предварительным расчетам, потери компании от прилета российской ракеты составили не менее 4 миллионов гривен.

Больше о том, что происходит на рынке в I полугодии 2025 года читайте в статье"Как меняется рынок офисной недвижимости: 5 новых трендов".

Автор:
Леся Соловчук