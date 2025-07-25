Офісний ринок втратив рекордну кількість площ у І кварталі 2025-го

На ринку офісної нерухомості вперше зафіксована від'ємна пропозиція і формажорний попит: бізнес-центри втратили більше площ, ніж надійшло нових приміщень.

У першому півпіччі 2025 року офісний ринок Києва зазнав найбільших збитків від масованих обстрілів за час війни. Від вогню постраждали 3% від усіх площ, у той час як загалом за час війни ринок втратив 6% приміщень бізнес-центрів, повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження від CBRE Ukraine.

Загальна пропозиція офісного ринку Києва, за даними компанії, сьогодні становить 2,1 млн кв.метрів.

"Ринок вперше стикнувся з від'ємною пропозицією – близько 45 тис. кв.м офісних площ було зруйновано у І півріччі 2025-го. Таке зменшення пропозиції, у звʼязку з пошкодженнями та руйнуваннями внаслідок ракетних обстрілів, суттєво впливає на попит, змінюючи як його географію, так і портрет клієнта", - наголосила старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан під час засідання Business Club КБУ.

У 2025 році бізнес-центри втратили 40 тисяч кв. метрів внаслідок обстрілів. Інфографіка: CBRE Ukraine

В абсолютних числах, за підрахунками CBRE Ukraine, від'ємна пропозиція, яка випала з ринку у першому півріччі цього року, складає 20 тисяч кв. метрів.

Серед об’єктів, які постраждали від початку повномасштабного вторгнення, в CBRE назвали: 101 Tower, Toronto-Kyiv, LUWR, Retroville, Artem, Grand та інші. Проте є й інші, які не афішують втрати з точки зору безпеки для бізнесу.

"Вказані бізнес центри не демонстрували 100% заповненість, однак там розміщувалось близько 20 тис. кв.м офісів компаній. Ми розуміємо, що ці гравці пізніше сформували форс-мажорний, ситуативний попит. Таким чином, у 1 півріччі 2025 частка вимушеного попиту, спричиненого пошуком нових офісних локацій компаніями, які втратили свої офіси після влучань, становила 19%", - пояснила Качан.

У 2025 році попит на оренду в бізнес-центрах зріс через втрачені площі внаслідок обстрілів. Інфографіка: CBRE Ukraine

Завдяки вимушеним переїздам з пошкоджених БЦ попит за І півріння 2025-го на офісному ринку дещо зріс.

23 червня Delo.ua писало про влучання в офіс "Сирного королівства". За попередніми розрахунками втрати компанії від прильоту російської ракети склали не менше 4 мільйонів гривень.

Більше про те, що відбувається на ринку у І півріччі 2025 читайте у статті "Як змінюється ринок офісної нерухомості: 5 нових трендів".