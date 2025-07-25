Цены на кукурузу в Украине выросли до $232 за тонну: спрос на старый урожай – высокий

Экспортные закупочные цены на кукурузу за текущую неделю выросли на 5-6 долларов за тонну. Пока с ограниченным сроком доставки только до конца июля, кукурузу продают по 225–232 долларов за тонну или 10700–10900 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи.

Как отмечают аналитики биржи, резкий спекулятивный рост цен на пшеницу поддерживает цены на кукурузу старого урожая, которые на фоне ограниченных запасов снова возобновили рост. Рост цен на фуражную пшеницу до уровня 220-223 долларов за тонну, что существенно поддержало форвардные цены на кукурузу.

Погода с осадками и умеренной температурой в Украине в ближайшие недели улучшат состояние посевов кукурузы и снизят обеспокоенность отечественных фермеров относительно сокращения урожая в результате засушливых условий в начале июля.

Мировые цены на кукурузу

По данным специалистов, ноябрьские фьючерсы на кукурузу на бирже Euronext в Париже торгуются на уровне 199 евро за тонну. ( $234 за тонну), что меньше на 3,1% , чем в прошлом месяце. Декабрьские фьючерсы в Чикаго за месяц упали на 2,6% до $164,5 за тонну.

Цены на мировых биржах остаются под давлением ожидания увеличения предложения кукурузы из Бразилии в августе. Базильское агентство Conab в июльском отчете повысило прогноз урожая кукурузы на 3,72 до 131,9 млн тонн, в том числе кукурузы первого урожая – до 24,9 млн тонн, второго урожая – до 104,5 млн тонн, а третьего – до 2,5 млн тонн. Это на 14,3% превысит показатель 2023/24 маркетингового года.

Кроме того, по введению Турцией квоты на беспошлинный импорт 500 тыс. тонн кукурузы в июле также усиливает спрос, но нужно учитывать, что в августе страна начинает собирать собственный урожай, и пошлина снова достигнет 130% .

Напомним, в июне 2025 года объем экспорта агропромышленной продукции из Украины значительно сократился. В общей сложности было отгружено 3,4 миллиона тонн, что на 23,8% меньше, чем в мае.