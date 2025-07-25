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Ціни на кукурудзу в Україні зросли до $232 за тонну: попит на старий врожай – високий

кукурудза
В Україні зростають ціни на кукурудзу старого врожаю. / Freepik

Експортні закупівельні ціни на кукурудзу за поточний тиждень виросли на 5-6 доларів за тонну. Наразі, з обмеженим сроком доставки лише до кінця липня, кукурудзу продають по 225–232 доларів за тонну або 10700–10900 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі.

Як зазначають аналітики біржі, різке спекулятивне зростання цін на пшеницю підтримує ціни на кукурудзу старого врожаю, які на тлі обмежених запасів знову відновили зростання. Зростання цін на фуражну пшеницю до рівня 220–223 доларів за тонну, що суттєво підтримало форвардні ціни на кукурудзу.

Погода з опадами та помірною температурою в Україні в найближчі тижні покращать стан посівів кукурудзи та зменшать занепокоєння вітчизняних фермерів щодо скорочення врожаю внаслідок посушливих умов на початку липня.

Світові ціни на кукурудзу

За даними фахівців, листопадові ф’ючерси на кукурудзу на біржі Euronext в Парижі торгуються на рівні 199 євро за тонну ($234 за тонну), що менше на 3,1%, ніж минулого місяця. Грудневі ф’ючерси в Чикаго за місяць впали на 2,6% до $164,5 за тонну.

Ціни на світових біржах залишаються під тиском очікування збільшення пропозиції кукурудзи з Бразилії у серпні. Базильська агенція Conab у липневому звіті підвищила прогноз врожаю кукурудзи на 3,72 до 131,9 млн тонн, зокрема кукурудзи першого врожаю – до 24,9 млн тонн, другого врожаю – до 104,5 млн тонн, а третього – до 2,5 млн тонн. Це на 14,3% перевищить показник 2023/24 маркетингового року.

Крім того, запровадження Туреччиною квоти на безмитний імпорт 500 тис тонн кукурудзи у липні також посилює попит, але потрібно враховувати, що в серпні країна починає збирати власний врожай, і мито знову сягне 130%.

Нагадаємо, у червні 2025 року обсяги експорту агропромислової продукції з України значно скоротилися. Загалом було відвантажено 3,4 мільйона тонн, що на 23,8% менше, ніж у травні.

Автор:
Тетяна Ковальчук