Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата

Совет Европейского союза 13 рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, такая рекомендация содержится в утвержденных во вторник выводах о ходе процесса расширения, стабилизации и ассоциации по каждой из стран, претендующих на членство в союзе.

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"После июньских заключений Европейского совета и в свете последующей рекомендации Еврокомиссии от 12 октября 2022 года Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата при условии подтверждения Евросоветом при том понимании, что шаги, указанные в рекомендации принимаются в целях укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав", - сказано в выводах.

Отмечается, что "в нынешнем геополитическом контексте" Совет ЕС подчеркивает настоятельную необходимость для страны двигаться вперед по пути вступления в союз, в частности, путем выполнения всех 14 ключевых приоритетов для начала переговоров о вступлении, определенных в заключении Еврокомиссии по заявке БиГ на членство в ЕС, одобренном Советом ЕС в 2019 году.

Совет также призвал всех политических лидеров в БиГ как можно скорее выполнить обязательства, изложенные в соглашении от 12 июня текущего года и безотлагательно завершить конституционную и избирательную реформу в соответствии с ключевыми приоритетами.

"Совет и далее подтверждает свою недвусмысленную приверженность европейской перспективе БиГ как единой, объединенной и суверенной страны. Совет настоятельно призывает всех политических субъектов в БиГ воздерживаться от провокационных, вызывающих разногласия заявлений и действий, в том числе ставить под сомнение суверенитет, единство и территориальную целостность страны, и отказаться от прославления осужденных военных преступников, а также активно содействовать примирению", - подчеркивается, среди прочего, в выводах.

Решение о статусе Боснии как кандидата в ЕС уже в декабре должно быть подтверждено Европейским советом (высшим политическим органом ЕС, состоящим из глав государств и правительств стран-членов).

Напомним, что в отношении Украины и Молдовы таковое было принято 23 июня нынешнего года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано.

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