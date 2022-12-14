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Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС
14 грудня, в день заснування своєї армії, Косово офіційно подало заявку на членство в Європейському Союзі. Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі.
"Обидва події спрямовані на реалізацію нашого євроатлантичного бачення. Сьогодні ми разом, щоб зробити нашу країну на крок ближче до ЄС … Для Косова та його громадян ніколи не було іншої альтернативи", — зазначилаОсмані.
Вона підкреслила, що влада Косово буде діяти, щоб "мрії стали реальністю, а амбіції стали відчутними, коли робота буде зроблена".
Процес вступу до ЄС може зайняти у Косово роки для запуску економічних і судових реформ. При цьому саме для цієї країни набуття членства буде ще складніше, ніж для інших потенційних кандидатів. Справа в тому, що п'ять членів ЄС — Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія — досі не визнають незалежність Косова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Косово продовжує жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову був на межі загострення влітку.
У серпні сторони досягли компромісу у питанні посвідчень, але лідери двох країн продовжують висувати одне одному претензії. Але в грудні президент Сербії Александар Вучич знову заявив про загостренням ситуації в Косово.