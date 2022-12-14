Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

14 грудня, в день заснування своєї армії, Косово офіційно подало заявку на членство в Європейському Союзі. Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Обидва події спрямовані на реалізацію нашого євроатлантичного бачення. Сьогодні ми разом, щоб зробити нашу країну на крок ближче до ЄС … Для Косова та його громадян ніколи не було іншої альтернативи", — зазначилаОсмані.

Вона підкреслила, що влада Косово буде діяти, щоб "мрії стали реальністю, а амбіції стали відчутними, коли робота буде зроблена".

Процес вступу до ЄС може зайняти у Косово роки для запуску економічних і судових реформ. При цьому саме для цієї країни набуття членства буде ще складніше, ніж для інших потенційних кандидатів. Справа в тому, що п'ять членів ЄС — Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія — досі не визнають незалежність Косова.

Нагадаємо, що Косово продовжує жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову був на межі загострення влітку.

У серпні сторони досягли компромісу у питанні посвідчень, але лідери двох країн продовжують висувати одне одному претензії. Але в грудні президент Сербії Александар Вучич знову заявив про загостренням ситуації в Косово.