Президент Сербії скликав засідання Ради нацбезпеки нібито через загострення у Косові

Президент Сербії Александар Вучич ввечері 11 грудня несподівано скликав засідання Ради національної безпеки країни нібито у зв’язку із загостренням ситуації в Косово. Про це повідомило сербське видання RTS.

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За інформацією ЗМІ, таке засідання вирішили провести після того, як прем'єр Косово Альбін Курті нібито закликав сербів зняти барикади, які встановили на півночі частково визнаної держави, "пригрозивши вжити всіх заходів".

Після засідання Вучич виступив зі зверненням до громадян. Президент Сербії звинуватив міжнародну спільноту в тому, що країни "не втручаються в конфліктну ситуацію із Косово".

"Я віддав найважливіші накази, і Рада нацбезпеки їх прийняла. Я пишаюся нашими воїнами та міліціонерами. У нас ніколи не було такого настрою віддати все заради батьківщини. Я пишаюся всіма солдатами і міліціонерами. Перш ніж вони отримають будь-який наказ, ми спробуємо мільйон разів зберегти мир і безпеку для всіх наших громадян", — сказав президент Сербії.

Нагадаємо, що 10 грудня на півночі Косова розпочалося чергове загострення конфлікту із сербами. Це сталося після того, як затримали ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Нагадаємо, Косово продовжує тривалий час жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову був на межі загострення влітку.

Хоча у серпні сторони досягли компромісу у питанні посвідчень, але лідери двох країн продовжують висувати одне одному претензії.