Президент Сербии созвал заседание Совета нацбезопасности якобы из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александар Вучич вечером 11 декабря неожиданно созвал заседание Совета национальной безопасности страны якобы в связи с обострением ситуации в Косово. Об этом сообщило сербское издание RTS.

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По информации СМИ, такое заседание решили провести после того, как премьер Косово Альбин Курти якобы призвал сербов снять баррикады, установившие на севере частично признанное государство, "пригрозив принять все меры".

После заседания Вучич выступил с обращением к гражданам. Президент Сербии обвиняет международное сообщество в том, что страны не вмешиваются в конфликт ситуацию с Косово.

Я отдал важнейшие приказы, и СНБО их принял. Я горжусь нашими воинами и милиционерами. У нас никогда не было такого настроения отдать все ради родины. Я горжусь всеми солдатами и милиционерами. Прежде чем они получат любой приказ, мы попробуем миллион раз сохранить мир и безопасность для всех наших граждан", - сказал президент Сербии.

Напомним, что 10 декабря на севере Косово началось очередное обострение конфликта с сербами. Это произошло после того, как был задержан экссотрудник косовской полиции сербского происхождения Деян Пантич.

Напомним, Косово продолжает длительное время жить в состоянии конфликта с Сербией, который после многих лет примирения снова находился на грани обострения летом.

Хотя в августе стороны достигли компромисса в вопросе удостоверений, но лидеры двух стран продолжают выдвигать друг другу претензии.