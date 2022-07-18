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В Белграде задержали серба воевавшего на Донбассе
В Белграде был задержан серб, который в 2015 году принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе. На чьей стороне он воевал пока не известно. Об этом пишет сербское издание N1.
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Согласно сообщению, 31 летний гражданин Сербии Владо С. был недоступен для сербского правосудия 7 лет, однако 15 июля его задержали в аэропорту "Никола Тесла" в Белграде.
Задержанный обвиняется в совершении преступления участия в войне или вооруженном конфликте на территории другого государства. Суд решил оставить подозреваемого под стражей из-за высокого риска побега.
На чьей стороне воевал серб не сообщается.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Сербия, которая полностью зависит от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.