Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

14 декабря, в день основания своей армии, Косово официально подало заявку на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Косово Вьоса Османи.

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"Оба события направлены на реализацию нашего евроатлантического видения. Сегодня мы вместе, чтобы сделать нашу страну на шаг ближе к ЕС... Для Косово и его граждан никогда не было другой альтернативы", - отметила Османи.

Она подчеркнула, что власти Косово будут действовать, чтобы "мечты стали реальностью, а амбиции стали ощутимыми, когда работа будет сделана".

Процесс вступления в ЕС может занять в Косово годы для запуска экономических и судебных реформ. При этом именно для этой страны обретение членства будет еще сложнее, чем для других потенциальных кандидатов. Дело в том, что пять членов ЕС – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания – до сих пор не признают независимость Косово.

Напомним, что Косово продолжает жить в состоянии конфликта с Сербией, который после многих лет примирения снова находился на грани обострения летом.

В августе стороны достигли компромисса в вопросе удостоверений, но лидеры двух стран продолжают выдвигать друг другу претензии. Но в декабре президент Сербии Александар Вучич вновь заявил об обострении ситуации в Косово.