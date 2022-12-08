Рада ЄС остаточно схвалила входження Хорватії до Шенгенської зони.

Рада Європейського cоюзу ухвалила рішення про повне застосування Шенгенського законодавства до Хорватії, з якою буде скасовано прикордонний контроль. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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Перевірки осіб на внутрішніх сухопутних та морських кордонах між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони буде скасовано з 1 січня 2023 року. Зазначимо, що з країн ЄС Хорватія межує на суходолі з Угорщиною та Словенією.

"Перевірки на внутрішніх повітряних кордонах будуть скасовані з 26 березня 2023 року з огляду на необхідність збігу з датами літнього/зимового розкладу IATA", - наголошується в повідомленні.

Крім того, 1 січня Хорватія також почне видавати шенгенські візи та зможе повною мірою використати Шенгенську інформаційну систему.

"Я дуже радий, що під час чеського головування Хорватія змогла зробити два важливі кроки у своїй європейській інтеграції, приєднавшись як до зони євро, так і до Шенгенської зони. Я впевнений, що ці успіхи прокладуть шлях іншим державам-членам, які виконають умови, для наступного кроку у своїй європейській подорожі", - прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії, що головує в ЄС, Віт Ракушан.

За його словами, він його колеги продовжать старанно працювати, щоб забезпечити входження до Шенгенської зони Болгарії та Румунії "в найближчому майбутньому".

Нагадаємо, що Хорватія стала членом ЄС ще 2003 року. З моменту вступу в союз вона застосовувала частину шенгенського законодавства, у тому числі щодо зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліцейських структур та використання Шенгенської інформаційної системи.

Інші частини шенгенського законодавства могли бути застосовані лише після одноголосного рішення Ради ЄС щодо виконання країною необхідних умов. У грудні 2021 року таке рішення було ухвалено. 10 листопада 2022 року входження Хорватії до Шенгенської зони схвалив Європейський парламент.

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