Европарламент одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону

Европейский парламента одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Как сообщается на сайте Европарламента, соответствующий отчет был принят 534 голосами против 53 (при 25 воздержавшихся).

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Ранее, 9 декабря 2021 года, Совет Европейского союза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые условия для полного применения шенгенских правил. Теперь же депутаты Европарламента призывают Совет продолжить процесс и принять окончательное решение об отмене пограничного контроля.

Чтобы обеспечить соблюдение основных прав на внешних границах ЕС, депутаты призвали Хорватию проинформировать Европарламент и Совет ЕС о реализации плана действий по управлению внешними границами ЕС и, в частности, независимого механизма контроля за действиями сотрудников полиции.

"После сообщений о выдворениях на границах Хорватии депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия оценила управление внешними границами Хорватии и аспекты основных прав (в том числе посредством выездов на места) в рамках Шенгенской программы оценки", - говорится в сообщении.

"Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в 8 сферах шенгенского законодательства. Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года", - отметил после голосования докладчик по этому вопросу, депутат от Португалии Паулу Ранжел.

Отметим, что еще в 2018 году Европарламент заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии. 18 октября 2022 года они также выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

На сегодня Шенгенская зона включает 26 государств: это все страны-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. В Евросоюз же Хорватия вступила с июля 2013 года, Болгария и Румыния - с января 2007 года.

Напомним также, что 5 июля Европарламент одобрил вхождение Хорватии в еврозону, а спустя неделю Совет ЕС окончательно урегулировал вхождение балканской страны в зону евро, установив обменный курс между евро и хорватской куной.

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