Европарламент одобрил вхождение Хорватии в еврозону

Депутаты Европейского парламента 5 июля одобрили заявку Хорватии на то, чтобы стать новым членом зоны евро с 1 января 2023 года.

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Как говорится в сообщении Европарламента, соответствующий доклад депутата от Румынии Зигфрида Мурешана, был одобрен 539 голосами "за". Еще 45 европарламентариев проголосовали против, а 48 воздержались.

В отчете отмечается, что несмотря на неблагоприятный фон с пандемией Covid-19, высокой инфляцией и войной России против Украины, Хорватия соответствует всем критериям для перехода на евро.

Депутаты Европарламента также заявляют, что Хорватия уже имеет более высокий уровень сближения цен с еврозоной, чем имели другие государствами-члены ЕС после их перехода на евро.

Тем не менее, парламент ожидает от правительства Хорватии постоянных усилий по обеспечению дальнейшего сближения цен и того, чтобы введение евро не привело к искусственному повышению цен.

"Реформы, проведенные хорватским правительством в последние годы, укрепили экономику и проложили путь для присоединения Хорватии к общей валюте. Понятно, что стать членом еврозоны — правильное решение для страны, ее бизнеса и граждан, а также различных секторов ее экономики, таких как туризм", - отметил Мурешан.

Напомним, что за вхождение в еврозону в мае проголосовал и хорватский парламент. 24 июня прием страны утвердило руководство ЕС. Таким образом, ожидается, что с 2023 года Хорватия станет 20-м членом еврозоны. На сегодня валютой страны является куна.

Евро был введен в обращение с 1999 года в Австрии, Бельгии, Германи, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Франции. С 2001 года к ним присоединилась Греция, с 2007 - Словения, с 2008 - Кипр, Мальта, с 2009 - Словакия, с 2011 - Эстония, с 2014 - Латвия, с 2015 - Литва. Кроме того, без согласования с ЕС евро в качестве валюты используют Черногория и Косово.

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