Евросоюз утвердил присоединение Хорватии к зоне евро

Хорватия станет двадцатым членом еврозоны с единой валютой. Такое решение приняли лидеры Евросоюза во время двухдневного саммита Европейского совета в Брюсселе.

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Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь сбывается мечта для Хорватии. Поздравляю премьера Андрея Пленковича, поскольку Хорватия сможет присоединиться к еврозоне", - написал он.

Известно, что после переговоров с ЕС и Европейским центральным банком будут приняты три законодательных акта. Эти документы позволят Хорватии перейти на евро уже с 1 января 2023 года.

Напомним, Хорватия одобрила переход на евро еще в мае. Тогда за переход на европейскую валюту отдало голоса 117 депутатов, 13 против. Противники введения евро отмечали, что сейчас не самое лучшее время для такого перехода, поскольку этот шаг приведет к росту бедности.