Хорватия со следующего года переходит на евро

Хорватия одобрила переход на евро и в следующем году станет 20 страной Еврозоны. Об этом сообщает aktuality.

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За переход на евро отдало голоса 117 депутатов, 13 против. Противники введения евро отмечали, что сейчас не самое лучшее время для такого перехода, поскольку этот шаг приведет к росту бедности.

В хорватском парламенте убеждены, что введение евро станет положительным шагом для страны, а именно позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

Перечисление цен на товары в обеих валютах начнется уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет длиться весь год.

Напомним, 25 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что для Украины нет места в НАТО. А также он отметил, что будет препятствовать любому вовлечению Хорватии в конфликт между Россией и Украиной.

В то же время, уже в апреле премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что будет бойкотировать президента Милановича и прекращает все контакты с ним, поскольку считает, что глава государства имеет тесные связи с Москвой. В частности, он обсудил с Владимиром Зеленским ужесточение санкций против России.