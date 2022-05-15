Хорватія з наступного року переходить на євро

Хорватія схвалила перехід на валюту євро та наступного року стане 20-ою країною Єврозони. Про це повідомляє aktuality.

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За перехід на євро віддало голоси 117 депутатів при 13 голосах проти. Противники введення євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок призведе до зростання бідності.

У хорватському парламенті переконані, що введення євро стане позитивним кроком для країни, а саме дасть змогу усунути валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

Зазначається, що перерахування цін на товари в обох валютах розпочнеться вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік.

Нагадаємо, 25 січня президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що для України немає місця у НАТО. А також він наголосив, що перешкоджатиме будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між Росією та Україною.

Водночас вже у квітні прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що бойкотуватиме президента Мілановича і припиняє всі контакти з ним, оскільки вважає, що глава держави має тісні зв'язки з Москвою. Зокрема, він обговорив з Володимиром Зеленським посилення санкцій проти Росії.