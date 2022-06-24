Євросоюз затвердив приєднання Хорватії до зони євро

Хорватія стане двадцятим членом єврозони із єдиною валютою. Таке рішення ухвалили лідери Євросоюзу під час дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі.

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Про це у своєму Twitter повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі та частиною нашої європейської мрії. Тепер здійснюється мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони", - написав він.

Відомо, що після переговорів з ЄС та Європейським центральним банком буде прийнято три законодавчі акти. Ці документи дозволять Хорватії перейти на євро вже з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, Хорватія схвалила перехід на євро ще у травні. Тоді за перехід на європейську валюту віддало голоси 117 депутатів, 13 проти. Противники запровадження євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок спричинить зростання бідності.