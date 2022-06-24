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Євросоюз затвердив приєднання Хорватії до зони євро

Євросоюз затвердив приєднання Хорватії до зони євро

Хорватія стане двадцятим членом єврозони із єдиною валютою. Таке рішення ухвалили лідери Євросоюзу під час дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі.

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Про це у своєму Twitter повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі та частиною нашої європейської мрії. Тепер здійснюється мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони", - написав він.

Відомо, що після переговорів з ЄС та Європейським центральним банком буде прийнято три законодавчі акти. Ці документи дозволять Хорватії перейти на євро вже з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, Хорватія схвалила перехід на євро ще у травні. Тоді за перехід на європейську валюту віддало голоси 117 депутатів, 13 проти. Противники запровадження євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок спричинить зростання бідності.

Автор:
Віта Молодан