Європарламент схвалив входження Хорватії до єврозони

Депутати Європейського парламенту 5 липня схвалили заявку Хорватії на те, щоби стати новим членом зони євро з 1 січня 2023 року.

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Як йдеться в повідомленні Європарламенту, відповідна доповідь депутата від Румунії Зігфріда Мурешана була схвалена 539 голосами "за". Ще 45 європарламентаріїв проголосували проти, а 48 утрималися.

У звіті наголошується, що незважаючи на несприятливе тло з пандемією Covid-19, високою інфляцією та війною Росії проти України, Хорватія відповідає всім критеріям для переходу на євро.

Депутати Європарламенту також заявляють, що Хорватія вже має вищий рівень зближення цін з єврозоною, ніж інші держави-члени ЄС після їх переходу на євро.

Тим не менш, парламент очікує від уряду Хорватії постійних зусиль щодо забезпечення подальшого зближення цін і того, щоб запровадження євро не призвело до штучного підвищення цін.

"Реформи, проведені хорватським урядом останніми роками, зміцнили економіку та проклали шлях для приєднання Хорватії до спільної валюти. Зрозуміло, що стати членом єврозони — правильне рішення для країни, її бізнесу та громадян, а також різних секторів її економіки, таких як туризм", – зазначив Мурешан.

Нагадаємо, що за входження до єврозони у травні проголосував і хорватський парламент. 24 червня прийом країни затвердило керівництво ЄС. Таким чином очікується, що з 2023 року Хорватія стане 20-м членом єврозони. На сьогодні валютою країни є куна.

Євро було введено в обіг з 1999 року в Австрії, Бельгії, Німеччині, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Фінляндії та Франції. З 2001 року до них приєдналася Греція, з 2007 – Словенія, з 2008 – Кіпр, Мальта, з 2009 – Словаччина, з 2011 – Естонія, з 2014 – Латвія, з 2015 – Литва. Крім того, без узгодження з ЄС євро як валюту використовують Чорногорію та Косово.

Джерело фото: ua.depositphotos.com