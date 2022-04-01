Инфляция в еврозоне достигла рекордных 7,5%. В ЕЦБ объясняют скачок цен войной в Украине

В марте 2022 года инфляция в еврозоне ускорилась до 7,5% в годовом измерении, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдения. Больше всего подскочили цены на топливо — на 44,7%. Об этом сообщает Eurostat.

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Ни одному государству-члену ЕС не удалось избежать высокой инфляции, а некоторые даже зарегистрировали двузначные цифры: Литва (15,6%), Эстония (14,8%), Нидерланды (11,9%) и Латвия (11,2%).

Цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки повысились на 5% (в феврале – 4,2%), промышленные товары подорожали на 3,4% (в феврале – 3,1%), стоимость услуг выросла на 2,7% (в феврале – 2,5%).

Для сравнения: в 2021-м годовая инфляция после коронакризиса в еврозоне составила 1,3%. Отметим, что темпы инфляции в еврозоне более чем в три раза превышают целевой показатель Европейского центробанка.

Правда, теперь в ЕЦБ прогнозируют, что инфляция может ускориться еще больше, так как война, которую Россия развязала против Украины, не может не влиять на европейскую экономику.

"Европа вступает в сложную фазу. В краткосрочной перспективе мы столкнемся с более высокой инфляцией и более медленным ростом экономики. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут затраты ЕС", — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Другие страны с развитой экономикой также пострадали от последствий войны: инфляция в США в феврале составила 7,9%, а в Великобритании — 6,2%. В Канаде инфляция выросла до 5,7% в годовом исчислении.

Тем временем в Украине также фиксируется рост цен, однако не всегда он экономически обоснован. Поэтому Бюро экономической безопасности (БЭБ) создало Telegram-бот, с помощью которого украинцы могут сообщить о беспочвенном повышении цены на товары или продукты.

В свою очередь Кабмин принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

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