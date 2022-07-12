Совет ЕС окончательно урегулировал вхождение Хорватии в зону евро, установив курс конвертации

Совет Европейского союза 12 июля принял последние три правовых акта, необходимых для того, чтобы Хорватия могла ввести евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

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Один из трех принятых актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,5345 куны за евро. Это соответствует текущему центральному курсу куны в Европейском механизме обменного курса (ERM II).

"Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро — это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет платить в евро", - прокомментировал министр финансов Чехии Жбинек Станюра, подписавший решение в качестве председателя Совета по экономическим и финансовым вопросам, куда входят все министры финансов и экономики стран ЕС.

В свою очередь, как сообщает Хорватский народный банк, его управляющий Борис Вуйчич подчеркнул, что от вступления Хорватии в зону евро граждане страны и предприниматели получат конкретные, прямые и долгосрочные выгоды.

"Валютный риск исчезнет в наибольшей степени, Хорватия станет более привлекательной для инвестиций и более безопасной во времена кризиса. Евро также является ключевой ценностью европейского единства и позволит нам играть еще более активную роль в европейском проекте. Я искренне горжусь этим большим хорватским успехом", — прокомментировал он.

Напомним, что парламент Хорватии одобрил переход на евро еще в мае. Тогда за переход на европейскую валюту отдало голоса 117 депутатов, однако 13 выступили против. 24 июня прием страны в зону евро утвердило руководство ЕС, а 5 июня за это проголосовал Европейский парламент.