Рада ЄС остаточно врегулювала входження Хорватії в зону євро, встановивши курс конвертації

Рада Європейського союзу 12 липня ухвалила останні три правові акти, необхідні для того, щоб Хорватія могла запровадити євро з 1 січня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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Один з трьох прийнятих актів встановлює обмінний курс між євро та хорватською куною на рівні 7,5345 куни за євро. Це відповідає поточному центральному курсу куни у Європейському механізмі обмінного курсу (ERM II).

"Я хотів би привітати свого колегу Здравка Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро — це не перегони, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року платитиме в євро", - прокоментував міністр фінансів Чехії Жбінек Станюра, який підписав рішення як голова Ради з економічних та фінансових питань, куди входять усі міністри фінансів та економіки країн ЄС.

У свою чергу, як повідомляє Хорватський народний банк, його керуючий Борис Вуйчич наголосив, що від вступу Хорватії до зони євро громадяни країни та підприємці отримають конкретні, прямі та довгострокові вигоди.

"Валютний ризик зникне найбільшою мірою, Хорватія стане більш привабливою для інвестицій і безпечнішою за часів кризи. Євро також є ключовою цінністю європейської єдності і дозволить нам відігравати ще активнішу роль у європейському проекті. Я щиро пишаюся цим великим хорватським успіхом", — прокоментував він.

Нагадаємо, що парламент Хорватії схвалив перехід на євро ще у травні. Тоді за перехід на європейську валюту віддало голоси 117 депутатів, проте 13 виступили проти. 24 червня прийом країни до зони євро затвердило керівництво ЄС, а 5 червня за це проголосував Європейський парламент.