Європарламент схвалив входження Хорватії до Шенгенської зони

Європейський парламент схвалив скасування внутрішнього прикордонного контролю між Шенгенською зоною вільного пересування та Хорватією. Як повідомляється на сайті Європарламенту, відповідний звіт було прийнято 534 голосами проти 53 (при 25 тих, що утрималися).

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Раніше, 9 грудня 2021 року, Рада Європейського союзу підтвердила, що Хорватія виконала всі необхідні умови для повного застосування шенгенських правил. Тепер депутати Європарламенту закликають Раду продовжити процес і ухвалити остаточне рішення про скасування прикордонного контролю.

Щоб забезпечити дотримання основних прав на зовнішніх кордонах ЄС, депутати закликали Хорватію проінформувати Європарламент та Раду ЄС про реалізацію плану дій щодо управління зовнішніми кордонами ЄС та, зокрема, незалежного механізму контролю за діями співробітників поліції.

"Після повідомлень про видворення на кордонах Хорватії депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія оцінила управління зовнішніми кордонами Хорватії та аспекти основних прав (у тому числі через виїзди на місця) у рамках Шенгенської програми оцінки", - йдеться у повідомленні.

"Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгенській зоні серед усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах шенгенського законодавства. Комісія та Рада підтвердили готовність країни застосовувати Шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування внутрішнього прикордонного контролю має відбутися до кінця цього року", - зазначив після голосування доповідач з цього питання, депутат від Португалії Паулу Ранжел.

Зазначимо, що ще у 2018 році Європарламент заявили, що Хорватію слід прийняти до Шенгенської зони, як тільки вона виконає необхідні критерії. 18 жовтня 2022 року вони також висловили підтримку невідкладному прийому Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

На сьогодні Шенгенська зона включає 26 держав: це всі країни-члени ЄС, крім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн, що не входять до ЄС. До Євросоюзу ж Хорватія вступила з липня 2013 року, Болгарія та Румунія – з січня 2007 року.

Нагадаємо також, що 5 липня Європарламент схвалив входження Хорватії до єврозони, а через тиждень Рада ЄС остаточно врегулювала входження балканської країни до зони євро, встановивши обмінний курс між євро та хорватською куною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com