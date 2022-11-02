Кіпр скасовує спрощений візовий режим для росіян

Влада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян країни-агресора РФ, які звертаються за туристичними візами.

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Про це повідомляє Financial Mirror.

Зазначається, що від 1 грудня Кіпр почне стягувати плату з росіян за оформлення туристичних віз.

Згідно з новими правилами росіяни, які наразі звільнені від візового збору, повинні будуть заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи для дорослих, а за дітей віком від 6 до 12 років – 40 євро.

Як пише видання, Кіпр прийняв таке рішення після повного призупиненням угоди про спрощення візового режиму Європейським Союзом.

Крім того, росіяни, які звертаються за візою до однієї з країн ЄС, які призупинили дію угоди про спрощення візового режиму, включаючи Кіпр, відтепер також зіткнуться зі збільшеним часом оформлення віз і більш суворими правилами видавання багаторазових віз.

На Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть вʼїжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.

Зазначимо, що російські туристи були другою за величиною групою відвідувачів Кіпру – 20%.

Усі інші країни Шенгенської зони, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання Шенгенських віз. Зокрема, це зробили Фінляндія, країни Балтії, а також Польща.

Нагадаємо, 9 вересня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу.

Згодом аналогічне рішення прийняла Швейцарія, яка теж не є членом ЄС, але систематично запроваджує дзеркальні рішення блоку щодо РФ.