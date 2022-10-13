Зеленський запропонував Кабміну розглянути питання про скасування безвізу для білорусів

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів розглянути питання щодо скасування безвізового режиму для громадян Білорусі. Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію.

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Петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю було розміщено на сайті інтернет-представництва президента України 4 липня, вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів громадян. Автор петиції запропонував скасувати безвізовий режим через "ворожі дії" Білорусі.

"Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - йдеться у відповіді президента на петицію.

Зеленський зазначив, що наразі усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

Він також запевнив, що тримає на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною.

Нагадаємо, що Україна з 1 липня 2022 року запровадила візовий режим в'їзду для громадян РФ.