Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвиза для белорусов

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан Беларуси. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью была размещена на сайте интернет-представительства президента Украины 4 июля, она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей граждан. Автор петиции предложил отменить безвизовый режим из-за "враждебных действий" Беларуси.

"В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - говорится в ответе президента на петицию.

Зеленский отметил, что все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев.

Он также заверил, что контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной.

Напомним, что Украина с 1 июля 2022 года ввела визовый режим въезда для граждан РФ.