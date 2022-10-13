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Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвиза для белорусов

Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвиза для белорусов

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан Беларуси. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию.

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Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью была размещена на сайте интернет-представительства президента Украины 4 июля, она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей граждан. Автор петиции предложил отменить безвизовый режим из-за "враждебных действий" Беларуси.

"В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - говорится в ответе президента на петицию.

Зеленский отметил, что все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев.

Он также заверил, что контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной.

Напомним, что Украина с 1 июля 2022 года ввела визовый режим въезда для граждан РФ.