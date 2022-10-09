Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, - ГУР

Российский президент Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны.

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"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - цитирует пресс-служба представителя ГУР МО Вадима Скибицкого. .

Скибицкий отметил, что по состоянию на 9 октября у украинской границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

"Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - отметил представитель военной разведки Украины, - сообщил Скибицкий.

Напомним, ранее Лукашенко открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне агрессора. Но белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.