- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, - ГУР
Российский президент Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны.
"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - цитирует пресс-служба представителя ГУР МО Вадима Скибицкого. .
Скибицкий отметил, что по состоянию на 9 октября у украинской границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.
"Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - отметил представитель военной разведки Украины, - сообщил Скибицкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее Лукашенко открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне агрессора. Но белорусские военные в боевых действиях не задействованы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.