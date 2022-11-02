Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян

Власти Кипра объявили, что в стране больше не будут применяться упрощенные правила для граждан страны-агрессора РФ, обращающихся за туристическими визами.

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Об этом сообщает Financial Mirror.

Отмечается, что с 1 декабря Кипр начнет взимать плату с россиян за оформление туристических виз.

Согласно новым правилам россияне, освобожденные от визового сбора, должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы для взрослых, а за детей от 6 до 12 лет – 40 евро.

Как пишет издание, Кипр принял такое решение после полной приостановки соглашения об упрощении визового режима Европейским Союзом.

Кроме того, россияне, обращающиеся за визой в одну из стран ЕС, которые приостановили действие соглашения об упрощении визового режима, включая Кипр, теперь столкнутся с увеличенным временем оформления виз и более строгими правилами выдачи многократных виз.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

Отметим, что российские туристы являлись второй по величине группой посетителей Кипра – 20%.

Все другие страны Шенгенской зоны, имеющие прямые сухопутные границы с Россией, уже осложнили россиянам получение Шенгенских виз. В частности, это сделали Финляндия, страны Балтии, а также Польша .

Напомним, 9 сентября Совет Евросоюза принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса.

Впоследствии аналогичное решение приняла Швейцария, которая тоже не является членом ЕС, но систематически вводит зеркальные решения блока в отношении РФ.