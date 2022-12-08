Совет ЕС окончательно одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону

Совет Европейского союза принял решение о полном применении Шенгенского законодательства к Хорватии, с которой будет упразднен пограничный контроль. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

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Проверки лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны будут отменены с 1 января 2023 года. Отметим, что из стран ЕС Хорватия граничит по суше с Венгрией и Словенией.

"Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость совпадения с датами летнего/зимнего расписания IATA", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 1 января Хорватия также начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему.

"Я очень рад, что во время чешского председательства Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к зоне евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам, которые выполнят условия, для следующего шага в своем европейском путешествии", - прокомментировал министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.

По его словам, он его коллеги продолжат усердно работать, чтобы обеспечить вхождение в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии "в ближайшем будущем".

Напомним, что Хорватия стала членом ЕС еще в 2003 году. С момента вступления в союз она применяла часть шенгенского законодательства, в том числе касающуюся внешнего пограничного контроля, сотрудничества полицейских структур и использования Шенгенской информационной системы.

Остальные части шенгенского законодательства могли быть применены лишь после единогласного решения Совета ЕС о выполнении страной необходимых условий. В декабре 2021 года такое решение было принято. 10 ноября 2022 года вхождение Хорватии в Шенгенскую зону одобрил Европейский парламент.

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