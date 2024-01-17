Через можливе позбавлення голосу в Раді ЄС Угорщина готова розблокувати 50 млрд для України – Politico

На тлі новин про завтрашній розгляд резолюції про позбавлення права голосу в Раді ЄС Угорщина заявила, що готова поступитися і розблокувати фінансування для України, яке складає 50 млрд євро.

Про це пише Politico.

За словами кількох європейських дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Віктор Орбан готовий до компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть незважаючи на те, що нова угода, скоріш за все, не відповідатиме вимогам, які він висунув минулого місяця.

З того часу в ЄС обережно шукають як вирішити дану проблему до того, як Орбан та інші лідери зустрінуться на саміті в Брюсселі 1 лютого.

Видання пише, що лідери блоку ще не досягли одностайної згоди щодо того, що саме запропонувати Угорщині, аби вона пішла на поступки. Проте в ЄС упевнені, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів.

За інформацією Politico, спочатку в Брюсселі планували запропонувати Орбану певні поступки для досягнення угоди, але згодом відхилили спробу Угорщини розділити фінансування України на щорічні транші, які потребуватимуть одностайного щорічного схвалення. На практиці це дало б Орбану повноваження щороку блокувати фінансування ЄС для України або домагатися від Брюсселя поступок за зняття свого вето.

"Дуже малоймовірно, що країни-члени приймуть рішення, яке дає Угорщині шанс регулярно шантажувати", — сказав дипломат з ЄС.

Ще одна ідея передбачала проміжний перегляд фінансування у 2025 році, але цей варіант також вважається неприйнятним серед союзників Києва, оскільки він створить хаос. Це, в свою чергу, суперечить логіці семирічного бюджету ЄС, який орієнтований на стабільність і передбачуваність.

Наразі, потенційний компроміс, на готові йти в ЄС, може передбачати відшкодування виконавчою Угорщині її витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, які виникли після пандемії Covid-19.

Аварійне гальмування

Видання пише, що в даний час комісія ЄС також розглядає можливість запровадження так званого "аварійного гальмування", що дозволить будь-якій країні, яка виступає проти фінансування України, відкласти виплати та відкласти обговорення на саміті лідерів ЄС. В той же час, цей варіант не дозволить одній державі-члену накласти вето на виплати.

Консенсус такого рішення полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати деякі поступки Угорщині — достатні, щоб дозволити Орбану претендувати на перемогу вдома.

"У грудні він сказав, що жодні гроші з бюджету ЄС в Україну не підуть. Якщо це станеться, як він може сказати, що це не виграш?", - каже дипломат.

Двоє дипломатів зазначили, що повторне вето на фінансування України спонукає членів ЄС закликати до так званої процедури статті 7 для призупинення права голосу Угорщини в Європейській Раді, хоча президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і головні радники Орбана все ще намагаються знайти компроміс, тоді як потреба України у фінансуванні стає дедалі відчайдушнішою.

Нагадаємо, члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки, оскільки Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

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