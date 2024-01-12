У ЄП зібрали необхідну кількість підписів для позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

У Європарламенті зібрали необхідні 120 підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.

"Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотній зв’язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 імен за різними партіями та з кількох держав-членів", - написав він.

За його словами, тепер необхідно якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні.

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 12, 2024

"Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини", - написав він.

Сарвамаа додав, що наразі зміст резолюції знаходиться на стадії обговорення, і на його думку є значна ймовірність того, що стаття 7.2 ДЄС буде включена в тій чи іншій формі. Дана стаття Договору про ЄС передбачає можливість призупинення певних прав (включно з голосом у Раді ЄС) щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Нагадаємо, Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана права голосу в Раді Європейського союзу 9 січня. Тоді він наголосив, що проти Угорщини жодного разу не порушували процедури відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС.

Країни-члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки, оскільки Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

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