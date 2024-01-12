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В ЕП собрали необходимое количество подписей для лишения Венгрии голоса в Совете ЕС
В Европарламенте собрали необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.
Об этом сообщил депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа.
"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, благодарим всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен за разными партиями и из нескольких государств-членов", - написал он.
По его словам, теперь необходимо как можно быстрее оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции на пленарном заседании.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии", - написал он.
Сарвамаа добавил, что в настоящее время содержание резолюции находится на стадии обсуждения, и, по его мнению, есть значительная вероятность того, что статья 7.2 ДЕС будет включена в той или иной форме. Данная статья Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления определенных прав (включая голос в Совете ЕС) в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.
Напомним, Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии и ее премьер-министре Викторе Орбане права голоса в Совете Европейского союза 9 января. Тогда он подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.
Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы, поскольку Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.
Источник фото: ua.depositphotos.com