В ЕП собрали необходимое количество подписей для лишения Венгрии голоса в Совете ЕС

В Европарламенте собрали необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.

Об этом сообщил депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа.

"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, благодарим всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен за разными партиями и из нескольких государств-членов", - написал он.

По его словам, теперь необходимо как можно быстрее оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции на пленарном заседании.

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 12, 2024

"Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии", - написал он.

Сарвамаа добавил, что в настоящее время содержание резолюции находится на стадии обсуждения, и, по его мнению, есть значительная вероятность того, что статья 7.2 ДЕС будет включена в той или иной форме. Данная статья Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления определенных прав (включая голос в Совете ЕС) в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Напомним, Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии и ее премьер-министре Викторе Орбане права голоса в Совете Европейского союза 9 января. Тогда он подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы, поскольку Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

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