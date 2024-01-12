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В ЕП собрали необходимое количество подписей для лишения Венгрии голоса в Совете ЕС

В ЕП собрали необходимое количество подписей для лишения Венгрии голоса в Совете ЕС
ЕП на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В Европарламенте собрали необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.

Об этом сообщил депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа.

"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, благодарим всех, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 имен за разными партиями и из нескольких государств-членов", - написал он.

По его словам, теперь необходимо как можно быстрее оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции на пленарном заседании.

"Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии", - написал он.

Сарвамаа добавил, что в настоящее время содержание резолюции находится на стадии обсуждения, и, по его мнению, есть значительная вероятность того, что статья 7.2 ДЕС будет включена в той или иной форме. Данная статья Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления определенных прав (включая голос в Совете ЕС) в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Напомним, Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии и ее премьер-министре Викторе Орбане права голоса в Совете Европейского союза 9 января. Тогда он подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы, поскольку Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко