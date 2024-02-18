Мінюст США передав для України $500 тисяч конфіскованих російських коштів

Кошти, конфісковані США після викриття незаконної мережі закупівель, пов'язаних з Росією, передадуть Естонії, яка використає їх на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

У повідомленні йдеться, що про передачу російських активів було оголошено на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після того, як було викрито нелегальну мережу закупівель, у рамках якої була спроба ввезти до Росії високоточний верстат американського виробництва. Це обладнання використовується в оборонному секторі та секторі розповсюдження ядерної зброї", - повідомили в міністерстві США.

Крім того, зазначається, що громадянин Латвії, якому було висунуто кримінальні звинувачення у зв'язку зі схемою закупівель, 14 лютого визнав себе винним у порушенні законодавства США.

У Мінюсті США зауважили, що така передача коштів є першою в своєму роді.

"Ця передача коштів є першою у своєму роді передачею від США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - зазначили у відомстві, додавши, що конфісковані кошти переводять до Естонії, оскільки за нинішньої влади обставини цієї справи не дозволяють здійснити пряме переведення в Україну.

Повідомляється, що Естонія спрямує ці кошти на проєкт з прискорення оцінки збитків та критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка цілеспрямовано стала мішенню російських військ.

"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів перекрити президенту Путіну доступ до західних технологій, на які він покладається для ведення незаконної війни проти України", - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако, яка підписала угоду про передачу від імені Сполучених Штатів.

"Цей крок в ім'я справедливості і відновлення прокладає новий шлях до боротьби з жорстокістю Росії, що триває. Міністерство юстиції продовжуватиме шукати творчі рішення, щоб український народ міг відреагувати та відновитися", - додала вона.

Конфіскація заморожених активів РФ

Нагадаємо, ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів російського центрального банку у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Лише приблизно $6 млрд зберігається в Сполучених Штатах.

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько $300 млрд заморожених російських активів, більша частина з яких знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

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