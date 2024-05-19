Из-за атак беспилотников около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России выведено из строя

Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и повысили внутренние цены на топливо, но оказали минимальное влияние на производство электроэнергии.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на заявление разведывательной службы Пентагона.

Утрата некоторых российских нефтеперерабатывающих мощностей подтолкнула внутренние цены на 20-30% и привела к прекращению экспорта, чтобы сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.

"Чтобы смягчить последствия этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев начиная с марта и начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также отдала приоритет транспортировке нефтепродуктов по железной дороге, а не по другим видам транспорта", - говорится в сообщении .

Издание пишет, что анализ DIA охватывает лишь двухмесячный период - от первого удара 21 января на заводе ПАО "Новатек" в Усть-Луге до нападения 24 марта на электростанцию в Новочеркасске. Учитывая, что атаки продолжаются, ситуация может быть гораздо хуже.

Согласно сообщению, нападения на энергетические объекты привели к незначительному сбою в снабжении электроэнергией российским военным и гражданскому населению.

Атаки дронов на российские НПЗ

Сегодня утром российские телеграмм-каналы начали писать, что в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ.

17 мая Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть" на берегу Черного моря потерпел одну из самых больших атак украинских беспилотников в России. Согласно данным, нефтеперерабатывающий завод, экспортирующий дизельное топливо и мазут, был отключен в течение трех месяцев после нападения в конце января и возобновил работу только недавно.

Украинские удары, по нынешним оценкам, могли вывести из строя НПЗ в России. Так, в ночь на 12 марта беспилотники атаковали НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов россиян.

В ночь на 13 марта СБУ атаковала БпЛА сразу три нефтеперерабатывающих завода: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Суммарно эти НПЗ перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, что составляет около 10% всей нефтепереработки РФ.

2 апреля дроны пролетели более 1 200 километров и попали в НПЗ Танеко в Татарстане. За данным Reuters была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

Добавим, украинские атаки на НПЗ заставили Россию просить Казахстан о помощи с бензином, поскольку готовится к дефициту топлива на фоне атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.