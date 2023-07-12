Гарантии безопасности для Украины. В МИД рассказали, какие модели обязательств устроят страну

Украину устроит любую модель гарантий безопасности, которая не является альтернативой членству в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о том, подойдет ли Украине "израильская модель".

"Нас устраивает любая модель, которая не является альтернативой членству Украины в НАТО. И именно поэтому и в переговорах, которые на всех уровнях велись (от президента до послов Украины на эту тему), мы постоянно отмечали, что гарантии не являются заменой членства. в НАТО", – высказался Кулеба.

По его словам, Украине не нужен второй Будапештский меморандум, "когда за пустые обещания отдали ядерное оружие". Страна не поступится вступлением в НАТО, ведь ее членство – это гарантия того, что в Европе больше не будет войны.

"Все остальные гарантии безопасности – это хорошо. Но ничто не заменит членство в НАТО. Это принципиальная позиция президента [Украины Владимира Зеленского]. И она будет реализована в решениях, которые принимаются", – отметил министр.

"Израильская модель" гарантий безопасности: о чем идет речь

О возможности предоставления Украине гарантий безопасности на подобие "израильской модели" сначала писало The Wall Street Journal.

Израиль находится в состоянии вооруженного конфликта и не является членом НАТО, но имеет договоренности с США, согласно которым Вашингтон обязался оказывать военную помощь на 38 млрд долларов в течение 2019-2028 годов.

Собеседники журналистов указывали, что подобное соглашение для Украины не будет исключать будущее членство государства в НАТО, но должно обеспечить его поддержку до вступления в Альянс.

Позже о готовности ввести такую модель для Украины заявлял президент США Джо Байден. Также он указывал, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны.

Какие гарантии безопасности предлагает ЕС?

Призывы к обеспечению безопасности Украины звучали и в Европейском Союзе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что члены НАТО могли бы обеспечить страну военной техникой до того, как она присоединится к Альянсу.

А Financial Times со ссылкой на источник информировало, что страны ЕС рассматривают возможность отправки военных миссий в Украину в рамках гарантий безопасности.

В свою очередь Politico получило проект европейского плана, согласно которому ЕС может взять на себя перечень обязательств по безопасности Украины "на годы вперед". Предполагается, что блок будет покрывать разные потребности Украины: от обеспечения бесперебойных поставок оружия до обмена разведывательными данными и помощи в сотрудничестве между оборонными компаниями.

В большинстве своем проект включает рекомендации, которые Евросоюз уже выполняет. Но документ фиксирует, что блок будет продолжать поддержку в разных сферах, не снижая уровней.