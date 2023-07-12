Гарантії безпеки для України. У МЗС розповіли, які моделі зобовʼязань влаштують державу

Україну влаштує будь-яка модель гарантій безпеки, яка не є альтернативою членства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання про те, чи підійде Україні "ізраїльська модель".

"Нас влаштовує будь-яка модель, яка не є альтернативою членства України в НАТО. І саме тому і в переговорах, які на всіх рівнях велися (від президента до послів України на цю тему), ми постійно наголошували, що гарантії не є заміною членства в НАТО", – висловився Кулеба.

За його словами, Україні не потрібен другий Будапештський меморандум, "коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю". Країна не поступиться вступом у НАТО, адже її членство – це гарантія того, що в Європі більше не буде війни.

"Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента [України Володимира Зеленського]. І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються", – зазначив міністр.

"Ізраїльська модель" гарантій безпеки: про що йдеться

Про можливість надання Україні гарантій безпеки на кшталт "ізраїльської моделі" спершу писало The Wall Street Journal.

Ізраїль перебуває у стані збройного конфлікту й не є членом НАТО, але має домовленості зі США, згідно з якими Вашингтон зобовʼязався надавати військову допомогу на 38 млрд доларів протягом 2019-2028 років.

Співрозмовники журналістів вказували, що подібна угода для України не виключатиме майбутнє членство держави в НАТО, але має забезпечити її підтримку до вступу в Альянс.

Пізніше про готовність запровадити таку модель для України заявляв президент США Джо Байден. Також він вказував, що питання вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

Які гарантії безпеки пропонує ЄС?

Заклики до надання гарантій безпеки Україні лунали і в Європейському Союзі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначала, що члени НАТО могли б забезпечити країну військовою технікою до того, як вона приєднається до Альянсу.

А Financial Times із посиланням на джерело інформувало, що країни ЄС розглядають можливість відправки військових місій в Україну в рамках гарантій безпеки.

Своєю чергою Politico отримало проєкт європейського плану, згідно з яким ЄС може взяти на себе перелік зобов’язань щодо безпеки України "на роки вперед". Передбачається, що блок покриватиме різні потреби України: від забезпечення безперебійних поставок зброї до обміну розвідувальними даними та допомоги в налагоджені співпраці між оборонними компаніями.

Здебільшого проєкт включає рекомендації, які Євросоюз уже виконує. Але документ фіксує, що блок продовжуватиме підтримку в різних сферах, не знижуючи рівнів.