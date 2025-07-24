Україна націлена посісти місце в топ-5 світових експортерів зброї – Гетманцев

Україна ставить за мету посісти місце в топ-5 світових експортерів зброї, значна частина якої призначена для продажу на міжнародному ринку.

Про це в інтерв’ю Delo.ua заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про експорт зброї та амбіції

Гетманцев зазначив, що держава ставить перед собою амбітну мету – збільшити обсяги виробництва зброї до 30 мільярдів доларів на рік.

За його словами, значна частина цієї продукції буде орієнтована на експорт, що дозволить Україні посісти місце серед п’яти найбільших світових експортерів озброєння.

"Ми мали торік 9 млрд доларів річного виробництва зброї. Ми маємо потенціал в 3-4 рази більший. Ми зобов’язані мати велику частину світового ринку озброєнь. І це наше завдання номер один. Для цього ми створюємо перелік таких підприємств, щодо яких є умова, щоб вони виробляли виключно зброю. 90%+ продукції підприємства має складати зброя", – розповів нардеп.

Він додав, що це є ключовою стратегією для зміцнення обороноздатності та закріплення на глобальному ринку зброї.

"Ми хочемо захопити світовий ринок озброєння і, повторюсь, зайняти там місце в топ-5. Це наша мета", – підсумував Гетманцев.

Згідно зі звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який було оприлюднено у березні, до десятки найбільших експортерів зброї у 2020-2024 рр. увійшли ті самі країни, що й у 2015-2019-х, – США, Франція, Росія, Китай, Німеччина, Італія, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Південна Корея. Україна посіла 20 місце у списку експортерів, але є першою у переліку найбільших імпортерів зброї.

Минулого тижня Герман Сметанін відзвітував про результати роботи на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Зокрема, він повідомив, що торішній показник виробництва озброєння і військової техніки у $9 млрд втричі перевищив результат 2023 року. За його словами, спроможність у 2024 році становила $20 млрд, а середній рівень завантаженості підприємств – 50%. Водночас виробнича спроможність станом на зараз становить $35 млрд, тобто показник зростання досяг 70%.

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