Украина нацелена занять место в топ-5 мировых экспортеров оружия – Гетманцев

Украина ставит целью занять место в топ-5 мировых экспортеров оружия, значительная часть которого предназначена для продажи на международном рынке.

Об этом в интервью Delo.ua заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Об экспорте оружия и амбиции

Гетманцев отметил, что государство ставит перед собой амбициозную цель – увеличить объем производства оружия до 30 миллиардов долларов в год.

По его словам, значительная часть этой продукции будет ориентирована на экспорт, что позволит Украине занять место среди пяти крупнейших мировых экспортеров вооружения.

"Мы имели в прошлом году 9 млрд долларов годового производства оружия. У нас есть потенциал в 3-4 раза больший. Мы обязаны иметь большую часть мирового рынка вооружений. И это наша задача номер один. Для этого мы создаем перечень таких предприятий, относительно которых есть условие, чтобы они производили исключительно оружие. 90%+ продукции предприятия должно составлять оружие", - заявил нардеп.

Он добавил, что это ключевая стратегия для укрепления обороноспособности и закрепления на глобальном рынке оружия.

"Мы хотим захватить мировой рынок вооружения и, повторюсь, занять там место в топ-5. Это наша цель", – подытожил Гетманцев.

Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованному в марте, в десятку крупнейших экспортеров оружия в 2020-2024 гг. вошли те же страны, что и в 2015-2019-х – США, Франция, Россия, Китай, Германия, Италия, Великобритания, Израиль, Испания, Южная Корея. Украина заняла 20 место в списке экспортеров, но стала первой в списке крупнейших импортеров оружия.

На прошлой неделе Герман Сметанин отчитался о результатах работы в должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В частности, он сообщил, что прошлогодний показатель производства вооружения и военной техники в $9 млрд втрое превысил результат 2023 года. По его словам, состоятельность в 2024 году составила $20 млрд, а средний уровень загруженности предприятий – 50%. В то же время производственная способность по состоянию на сегодняшний день составляет $35 млрд, то есть показатель роста достиг 70%.

Полное интервью с председателем Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым читайте вскоре на сайте Delo.ua.