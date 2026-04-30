Категорія
Енергетика
Дата публікації

Проєкт вітропарків для OKKO на €300 млн: як девелопери заробляють ще до будівництва

Сергій Євтушенко
Власник UDP Renewables Сергій Євтушенко розповів, що девелопери заробляють на продажі проєктів на стадії ready-to-build. Фото надане спікером

Продати енергетичний проєкт ще до будівництва — і заробити десятки мільйонів євро. Саме так працює девелопмент у вітроенергетиці. Власник UDP Renewables Сергій Євтушенко в інтерв’ю Delo.ua пояснив, як формується дохідність проєктів, скільки можна на них заробити і чому угода з OKKO відкрила компанії шлях до власного будівництва енергетичних потужностей та водневого проєкту на €2 млрд.

В червні 2025-го року ви продали OKKO три вітрові електростанції на Волині. Які були умови угоди? Скільки ви заробили? 

— Я не можу коментувати деталі та суму за умовами угоди. Але ми продали 100% проєкту. Всі комерційні права перейшли до покупця. Обидві сторони задоволені, і проєкт вже рухається до будівництва.

OKKO говорили про інвестиції близько 300 мільйонів євро в будівництво цих вітрових станцій. 

— Так. 

Якщо дивитися на оголошену суму інвестицій, то ви могли заробити десь в діапазоні 20–60 мільйонів євро? 

— Ми в ринку, і ми задоволені. І вони в ринку і, сподіваюсь, також задоволені.

Ваша компанія проектує вітрові електростанції. Де в ваших проєктах насправді з’являється цінність: у генерації чи в девелопменті — і як це потім перетворюється в дохідність?

— Команда, люди, досвід та компетенція людей  — саме це впливає на дохідність в цьому бізнесі. Коли я за робочим столом збираю нараду і в мене є технічний директор, сильний фінансовий директор і директор з розвитку та інші кваліфіковані спеціалісти — то я бачу: вся дохідність знаходиться тут, за цим робочим столом. 

Якщо говорити про сам проєкт, то є дві точки, де ти заробляєш. Перша — коли ти продаєш проєкт на стадії девелопменту, ти фактично монетизуєш його статус RTB (ready-to-build). І друга — коли ти збудував об’єкт і вже маєш дату введення в комерційну експлуатацію, то в цей момент вартість бізнесу може бути приблизно на 30% більшою, ніж вкладений капекс. Це вже актив, який можна продавати на вторинному ринку.

Коли для вас проєкт із ідеї стає реальним активом?

Активом, готовим до продажу, проєкт стає, коли зроблена вся підготовча робота та всі дозволи підтверджені і отримані. Тоді проєкт називаються "готовий до будівництва". В цей перелік документів входить: земельна ділянка, на якій дозволено будувати, підтверджені дані про якість вітроресурсу (сила, напрямок, затінення) на цій ділянці. Крім цього, проєкт має бути, як кажуть в галузі, bankable, тобто достатньо прибутковим, безпечним та якісним, щоб комерційні банки або інші фінансові установи погодилися надати під нього кредит. Також повинен бути розробленим микросайтинг, затверджена вся проектна і екологічна документація, а також оплачено приєднання до мережі — передплата приблизно 10 тисяч євро за мегават. І зараз ми платимо Укренерго за це наперед, щоб мати право приєднання протягом трьох років.

У вас зараз в роботі проєкти вітрових електростанцій загальною потужністю 800 МВт. Як ви обираєте проєкти? 

— Це постійний процес. Щось продається, щось додається. І зараз ми почали частину проєктів будувати самі. Наприклад, перша група проєктів, яка піде у будівництво — близько 70 МВт. Це вже реальні промислові об’єкти.

Чому ви вирішили переходити до будівництва?

— Бачимо у цьому додаткові можливості. Ми підрахували бізнес-план і побачили, що це якісні проєкти, з хорошими фінансовими показниками. Навіть у консервативній моделі. Але, загалом, це частина стратегії розвитку UDP Renewables — додавати до лінійки послуг нові елементи. 

За рахунок чого сходиться економіка таких проєктів?

— Є два ключові параметри: вартість входу і вартість реалізації. Це формує IRR, тобто Internal Rate of Return — фінансовий показник, що вимірює річну ставку дохідності інвестиційного проєкту.  Варто враховувати два основних параметри: розмір інвестицій (вартість входу) — затратну частину, та очікувану вартість реалізації продукції. На основі цих найважливіших та з десятка менш вагомих змінних будується фінансова модель. Яка є фактично гіпотезою, що відображає очікувану дохідність інвестицій. 

Скільки коштує такий проєкт?

— У цьому бізнесі капітальні витрати, точніше - CAPEX - це приблизно 1,5–1,7 млн євро за мегават. Але він сильно залежить від деталей: куди ти приєднуєшся, яка відстань до мережі — 100 метрів чи 20 кілометрів, нова підстанція чи стара.Двох однакових проєктів не буває.

Тобто якщо говорити про 70 МВт — це може бути до 150 мільйонів євро?

— Трохи менше. Але орієнтовний порядок оцінити нескладно. Такі проєкти окупаються в Україні десь за шість-сім, залежно від умов кредитування. Чому всі хочуть працювати з європейськими банками?  Бо там кредити можуть бути на 10–12 років, іноді до 15.А фінансова модель особливо чутлива до тривалості кредиту. Я б краще платив трохи більшу ставку, але мав би довший термін кредиту.

Ціна на електроенергію суттєво впливає на такі проєкти. Як зміниться економіка, коли ринок вирівняється?

— Ми працюємо з гіпотезами. Проєкт живе до 35 років — ми не знаємо, яка буде ціна електроенергії. Тому закладаємо усереднену.

Але ринок дуже волатильний. Ви пам’ятаєте 2021–2022 роки — низька ціна, ручне регулювання. Потім — блекаути, генератори і найдорожча електроенергія, і всі сплачують, бо немає варіантів.

Зараз імпорт — 15–16 грн за кВт·год, і компанії все одно купують. Тому передбачити ціну на 35 років неможливо. Для нас ключове — погасити банківські борги вчасно — згідно умов кредитних угод. Далі — це вже upside.

Водневий проєкт на 2 млрд євро

На нашій конференції Business Wisdom Summit ви згадували про водневий проєкт. Розкажіть детальніше, що це таке, для чого він потрібен? 

— Подивіться, що відбувається. Війна в Перській затоці зачіпає близько 20% світового ринку вуглеводню. Ціна дизелю за три тижні від початку війни в Перській затоці виросла вдвічі. І всі платять, бо немає альтернативи. Тому питання вже не тільки в ціні, а у, впершу чергу, в безпеці постачання.

І де тут Україна?

— Україна поруч з ЄС — основним і дуже платоспроможним ринком збуту.На Волині в наступні п’ять років буде побудовано багато вітроелектростанцій — буде дешева зелена електроенергія. У нас є річка Буг — майданчик прямо на річці. Є залізниця — широка колія в Польщу і вузька, яка теж веде в Європу. І поруч проходить газова труба, яка раніше качала російський газ у ЄС. Тобто є достатньо позитивних факторів, проте ще є над чим працювати. 

Що з цією трубою?

— Потрібно модернізувати приблизно 1250 км. Наприклад, одну нитку існуючого газопроводу переробити під транспортування водню. Це інвестиції операторів кількох європейських країн, не лише України. Вони вже створили робочу групу і готують техніко-економічне обґрунтування.

Хто саме?

— Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина і Україна.

На якому етапі зараз сам водневий проєкт?

— Ми завершили концепт, зробили pre-feasibility (попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту), зараз робимо feasibility (повне техніко-економічне обґрунтування з детальними розрахунками економіки, технологій і ризиків) — це ще приблизно рік. Паралельно працюємо з інвестором.

Коли це може стати реальним виробництвом?

— В промисловому девелопменті нічого не відбувається швидко. Якщо ти хочеш розробити промисловий об’єкт — це приблизно 5 років, а потім ще від 5 до 10 років виведення його на проєктну потужність.

Ви вже знайшли інвестора?

— Ми близькі до угоди. Це австрійська компанія. Вона купуватиме водень і одночасно стане інвестором — вироблятиме в Україні і постачатиме на власний ринок.

Що її стримує?

— Війна і відсутність страхування воєнних ризиків.

Яка сьогодні собівартість зеленого водню в Україні?

— Приблизно 6-7 євро за кілограм.

Це конкурентно?

— Якщо дивитись тільки на собівартість — ні. Дуже сонячні або дуже вітряні країни матимуть перевагу.

Тоді де конкурентність?

— У вартості транспорту. З Оману, Чилі чи Австралії  транспорт буде дорожчим за сам продукт. У нас — ні. Якщо буде трубопровід — вартість транспортування становитиме приблизно менше 0,5 євро за кілограм. І це повністю змінює економіку і робить продукт конкурентним. 

Хто основний наш конкурент?

— Марокко. Тому що вони дуже сильні по сонцю і по вітру, і це дає їм низьку собівартість. Але питання не тільки в собівартості.

А в чому тоді?

— У логістиці. Марокко буде постачати в Португалію, Іспанію, максимум Францію. Далі транспорт стає дуже дорогим.

 А Україна буде працювати на Центральну Європу. І тут наша конкурентність — у відстані і транспорті.

Тобто ми дорожчі у виробництві, але виграємо в доставці?

— Так. Якщо рахувати повну ціну з доставкою — ми стаємо конкурентними.

Скільки коштує весь проєкт?

— Весь комплекс: і генерація електроенергії — необхідні обʼєми ВЕС і СЕС, також УЗЕ (установки зберігання електроенергії) плюс сам завод — все разом — понад 2 мільярди євро.

Фото 2 — Проєкт вітропарків для OKKO на €300 млн: як девелопери заробляють ще до будівництва
За словами Сергія Євтушенка, частину потужностей UDP Renewables було втрачено через окупацію. Фото надане спікером

Наслідки окупації 

Скільки потужностей ваша компанія втратила через окупацію і що сталося з цими активами?

Ми втратили деяку частину потужностей — йдеться про сонячні електростанції, які реалізовували разом із катарськими інвесторами (в квітні 2021 року UDP Renewables продала катарській компанії Nebras Power контрольні пакети акцій в пʼяти компаніях-операторах сонячних електростанцій - ред.).

Я думала, що ви повністю продали сонячні електростанції катарським інвесторам…

Ми продали 75%. Хочу зазначити, що та частина портфелю, яка не потрапила на окуповані території, виконала всі цільові показники, виплатила кредити — і з нею не було жодних проблем. Натомість над тими активами, що залишилися на окупованих територіях, був втрачений контроль. Тобто на сьогодні стоїть питання про повну втрату і списання активів. Що там відбувається — невідомо. 

Загалом у цій ситуації опинилось близько 80 українських компаній-ліцензіатів. 

Якою ви бачите компанію далі?

— Ми хочемо стати інфраструктурною платформою. У нас є проєкти і компетенції. Нам не вистачає доступу до капіталу.

Тобто головне обмеження — гроші?

— Завжди. Масштаб визначається доступом до капіталу. Але важливі і компетенції, які повинні невпинно зростати. 