Чесна конкуренція: торговельні мережі отримали рекомендації від АМКУ щодо цін на цукор

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував 90 торговельним мережам контролювати ціни на цукор, щоб захистити споживачів і забезпечити чесну конкуренцію на ринку базових продуктів харчування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Ціни на цукор під контролем

"Цукор є одним з товарів, який включено до переліку базових продуктів харчування та є складовою споживчого кошика. Саме тому рівень цін на нього, встановлених точками роздрібного та дрібнооптового продажу, безпосередньо впливає як на добробут споживачів, так і на рівень забезпечення базових потреб населення", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки стану конкурентного середовища на ринку цукру АМКУ виявив, що починаючи з квітня 2025 року виробники знижували ціни на власну продукцію, однак у магазинах цукор не подешевшав у повній мірі.

Крім того, торговельні мережі встановлювали ціни на рівні конкурентів, не враховуючи відмінності у розмірах магазинів, обсягах продажів та матеріально-технічній базі. Такі дії можуть негативно впливати на конкуренцію та створювати нерівні умови на ринку.

АМКУ попереджає, що узгоджене встановлення або утримання подібного рівня цін може містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тому Комітет надав 90 торговельним мережам рекомендації утриматися від таких практик та дотримуватися принципів чесної конкуренції.

Нагадаємо, Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.