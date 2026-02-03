Запланована подія 2

Україна завершила сезон цукроваріння: вітчизняні заводи виробили понад 1,7 млн тонн цукру

цукор-пісок
В Україні завершився сезон цукроваріння. / Freepik

Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України.

Попри скорочення площ під цукровим буряком на 50 тис. га (–23% у порівнянні з минулим роком), виробництво цукру зменшилося лише на 4%, або на 80 тисяч тонн.

Секрет такого успіху розкрила голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська: "Це пояснюється, передусім, підвищенням врожайності цукрового буряку до історично рекордного показника 58 т/га, покращенню його технологічних характеристик, зокрема показника цукристості, який цьогоріч склав 17,6%, а також операційним вдосконаленням на цукрових заводах. Усі ці чинники нівелювали вплив скорочення посівних площ".

Окрім рекордної врожайності, галузь продемонструвала якісний ривок у переробці. Показник виходу цукру цьогоріч склав 15,17%, що майже на 1% перевищує результат 2024 року.

Рейтинг лідерів виробництва в сезоні 2025 залишився стабільним:

  • "Радехівський цукор" впевнено утримує першу позицію з часткою 32%; 
  • "Астарта" забезпечила 21% загального обсягу; 
  • "Укрпромінвест-Агро" виробив 15% цукру; 
  • "Теофіпольський цукровий завод" отримав 6% ринку; 
  • "АСПІК Груп" замикає п'ятірку з показником 5%.

В асоціації зазначають: "Незважаючи на всі виклики, український цукор підтвердив статус сильного, технологічного та конкурентного продукту, здатного ставити нові рекорди навіть за несприятливих умов".

Нагадаємо, у січні Міністерство економіки розподілило обсяг тарифної квоти на експорт цукру до країн Європейського Союзу на 2026 рік. Загальний обсяг квоти становить 100 тис. тонн і розподілений між 16 українськими виробниками.

Автор:
Тетяна Ковальчук