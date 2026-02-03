Украина завершила сезон сахароварения: отечественные заводы произвели более 1,7 млн тонн сахара

Украина успешно завершила сезон сахароварения в 2025 году, финальная точка в котором была поставлена 1 февраля 2026 года. Совместными усилиями 26 заводов "Укрсахара" и еще одного предприятия, работавшего вне ассоциации, в стране было произведено 1,72 млн тонн продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины.

Несмотря на сокращение площадей под сахарной свеклой на 50 тыс. га (–23% по сравнению с прошлым годом), производство сахара уменьшилось всего на 4% или на 80 тысяч тонн.

Секрет такого успеха раскрыла глава ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская: "Это объясняется, прежде всего, повышением урожайности сахарной свеклы до исторически рекордного показателя 58 т/га, улучшению ее технологических характеристик, в частности показателя сахаристости, который в этом году составил 17,6%, а также операционным усовершенствованием. посевных площадей".

Кроме рекордной урожайности отрасль продемонстрировала качественный рывок в переработке. Показатель выхода сахара составил 15,17%, что почти на 1% превышает результат 2024 года.

Рейтинг лидеров производства в сезоне 2025 года остался стабильным:

"Радеховский сахар" уверенно удерживает первую позицию с долей 32%;

"Астарта" обеспечила 21% от общего объема;

"Укрпроминвест-Агро" произвел 15% сахара;

"Теофипольский сахарный завод" получил 6% рынка;

"АСПИК Групп" замыкает пятерку с показателем 5%.

В ассоциации отмечают: "Несмотря на все вызовы, украинский сахар подтвердил статус сильного, технологического и конкурентного продукта, способного ставить новые рекорды даже в неблагоприятных условиях".

Напомним, в январе Министерство экономики распределило объем тарифной квоты на экспорт сахара в страны Европейского Союза на 2026 год. Общий объем квоты составляет 100 тыс. тонн и распределен между 16 украинскими производителями.