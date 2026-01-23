Запланована подія 2

Новини
Україна розподілила 100 тис. тонн квоти на експорт цукру до ЄС між 16 компаніями

цукор
Україна визначила експортерів цукру / Freepik

Міністерство економіки розподілило обсяг тарифної квоти на експорт цукру до країн Європейського Союзу на 2026 рік. Загальний обсяг квоти становить 100 тис. тонн і розподілений між 16 українськими виробниками.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Про експортерів цукру

Розподіл квоти здійснено пропорційно фактичним обсягам виробництва цукру кожним експортером за січень – грудень 2025 року.

Назва суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та обсяг квоти в тоннах:

  • ТзОВ "Радехівський цукор" - 32 595,7 т; 
  • ТОВ "Цукроагропром" - 22 411,4 т;
  •  ТОВ "ПК "Зоря Поділля" - 8 690,9 т;
  •  ПрАТ "Теофіпольський цукровий завод" - 6 240,5 т; 
  • ПрАТ "ПК "Поділля" - 5 943,9 т; 
  • ПП "Агро-експрес-сервіс" - 4 172,2 т;
  •  ТОВ "Старокостянтинівцукор" - 3 068,9 т; 
  • ТОВ "Шамраївський цукор" - 2 884,0 т;
  •  ТОВ "Шепетівкацукор"-  2 775,4 т;
  •  ТОВ "Панда" - 2 580,7 т; 
  • ТОВ "Сігнет-центр" - 1 963,2 т; 
  • ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" - 1 679,9 т; 
  • ТОВ "Краєвид" - 1 563,5 т; 
  • ТОВ "Олександрійський цукровий завод" - 1 448,1 т; 
  • ТОВ "Юзефо-Миколаївська АПК" - 1 057,5 т; 
  • ТОВ "Призма-1" - 924,2 т.

"Це рішення сприятиме прозорому і пропорційному доступу вітчизняних виробників до ринку Європейського Союзу відповідно до їхніх виробничих потужностей у 2025 році", - підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. В 2025 році спостерігалось суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном.

Автор:
Ольга Опенько