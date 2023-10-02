Італія візьме на себе відповідальність за повоєнну відбудову Одеси та області

2 жовтня віце-прем'єр-міністр – міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні на зустрічі міністрів ЄС оголосив про взяття патронату Італією над процесом відбудови міста Одеси та Одеської області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Таяні висловив активну позицію у відновленні України та зазначив, що італійське агентство експортного страхування готове надавати фінансові гарантії компаніям, які працюватимуть в Україні.

Він також повідомив, що в Україні розпочало роботу представництво Confindustria, яке сприятиме підтримці та розвитку італійського бізнесу на українському ринку.

Раніше Італія вже повідомляла, що допоможе відновити Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Як зазначила Одеська обласна державна адміністрація, російськими терористами за ніч в Одесі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Окрім Одеської області, раніше Миколаївщина підписала меморандум із Данією про відбудову. Передбачається, що в регіоні активно працюватимуть не лише над відбудовою житла, а й промисловості. Місцева влада зауважує, що таким чином в регіоні збільшуватимуть кількість робочих місць, а отже громадяни, які евакуювалися, будуть повертатися.

Зауважимо, країни-партнери практикують ідею, коли вони обирають для себе один регіон України, відновленням якого вони будуть займатися.