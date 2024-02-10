Италия выделяет 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе

Согласно соглашению, заключенному между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, страна внесет вклад в размере 500 тыс. евро на проведение первоочередных восстановительных работ в Спасо-Преображенском соборе, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля 2023 года.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

500 тысяч евро на восстановительные работы

Отмечается, что в Одессе с официальным визитом находилась итальянская правительственная делегация под председательством специального посланника по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа.

Он отметил, что с началом председательства Италии в G7, с 1 января 2024 года, вопрос восстановления Украины внесен в приоритеты "Большой семерки".

В планах - подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве по восстановлению Одессы (Италия - Украина - ЮНЕСКО), а также непосредственно между Италией и Украиной, где будут обозначены области сотрудничества.

"А уже на этой неделе состоялось подписание Соглашения между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, согласно которому Италия вносит вклад 500 тысяч евро на проведение возобновляемых работ в Спасо-Преображенском соборе, что стало первым конкретным шагом организации сотрудничества", - сообщили в Одесском городском совете.

Кроме того, координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески презентовала основные направления сотрудничества, среди которых срочная стабилизация поврежденных памятников, создание мастер-плана управления объектами культурного наследия. А в перспективе – разработка рекомендаций и протоколов по защите и развитию Одессы в соответствии с принципами устойчивого развития.

Для этого будет создан Наблюдательный совет, в который войдут все стороны трехстороннего Меморандума, в том числе представители органов власти центрального и местного уровня. А также стратегический, технический и научный комитет. Последний, кроме украинских специалистов, будет включать в себя ученых Политехнического института Милана и музеев Триенале Милана и MAXXI - национального музея современного искусства и архитектуры в Риме.

Италия поможет реконструировать собор в Одессе

Напомним, в октябре 2023 года Италия взяла патронат над восстановлением Одессы и начала активное сотрудничество с ЮНЕСКО по этому вопросу.

Ранее Италия уже сообщала, что поможет восстановить Спасо-Преображенский собор, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Как отметила Одесская областная государственная администрация, тогда российскими террористами за ночь в Одессе было повреждено 25 памятников архитектуры.

Что произошло с одесским собором

Напомним, что в ночь на 23 июля храм претерпел значительные разрушения из-за ракетной атаки со стороны России. Был полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания. Начальник Одесской областной военной администрации заявлял, что речь идет о прямом попадании по собору российской ракеты.

Об этом же заявил и Зеленский, указав, что российская ракета попала в алтарь. Несмотря на разрушение и пожар в храме, была спасена Касперовская икона Божьей матери, которая в религиозных кругах считается оберегом Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор является величайшим православным храмом Одессы. Первый храм на этом месте был заложен еще в 1795 году и освящен в 1808 году. При коммунистической власти в 1936 году объект был взорван и снесен.

Копия предыдущего собора была построена в 1999–2011 годах на месте разрушенного. Храм входит в Украинскую православную церковь, которая, в свою очередь, имеет каноническое подчинение Русской православной церкви. Собор в июле 2010 года освящал российский патриарх Кирилл.