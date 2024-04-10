Люксембург направит €50 млн на восстановление Криворожского района

Герцогство Люксембург выделяет 50 миллионов евро на масштабные проекты по восстановлению общин Криворожского района, сообщил начальник Криворожской РГА Евгений Ситниченко.

"Масштабные проекты по восстановлению общин Криворожского района по разным направлениям состоятся благодаря поддержке Герцогства Люксембург. Для этого наши партнеры выделили 50 млн евро", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что в администрации Криворожского района состоялась презентация проектов по направлениям образования, поддержки ВПЛ, строительства и реконструкции бомбоубежищ в учебных заведениях.

Во время нее главам всех 15 общин Криворожского района, включая города Кривой Рог, Апостолово и Зеленодольск, программы поддержки правительством Герцогства Люксембург презентовали представители организаций, которые будут непосредственно работать на Криворожье.

"Предложения и потребности каждой из 15 общин будут услышаны нашими партнерами. Местные жители должны ощущать поддержку", - заявил Ситниченко.

По его словам, в 2024 году предусмотрен анализ потребностей общин для дальнейшего наиболее эффективного вложения средств и приобретения и передачи цифрового оборудования – это компьютеры и планшеты. В планах иностранцев закрыть потребности в оборудовании для 1500 преподавателей и 12 000 школьников.

Также ключевыми и приоритетными направлениями помощи, по словам начальника РГА, будут агросектор, ремонт дорог, экологическое восстановление. Каждая община сможет ознакомить партнеров со своими потребностями.

Напомним, Криворожский район регулярно страдает от враждебной российской агрессии. В частности, 12 марта россияне атаковали ракетами многоэтажное здание в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке, из-за которого погибли несколько человек, а десятки получили ранения.

Все больше стран вовлекается в помощь по восстановлению Украины. Так, недавно сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и французское агентство Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве, направленный на восстановление Черниговской области. Также добавим, что Украина совместно с Турцией создала рабочую группу по восстановлению инфраструктуры.

Кроме того, Харьковский горсовет будет сотрудничать с ПРООН по восстановлению инфраструктуры города.